The examples populate this alert with dummy content

CRÍTICAS Sin Escuela de Teatro por falta de contrato Guanyar Alcoi denuncia que la “desastrosa” gestión del Gobierno retrasa hasta noviembre el inicio de la actividad jueves, 04 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La Escuela Municipal de Teatro permanece cerrada y sin actividad por falta de contrato. Guanyar Alcoi ha denunciado la “desastrosa” gestión del Gobierno local, del PSOE, al que atribuye el retraso en el inicio de curso. El Ejecutivo local, del PSOE, todavía no ha sacado a concurso la prestación de servicio, que ya acabó el año pasado con dificultades por la entrada en vigor de la nueva Ley de contratos, la misma que dejó sin gestión el teatro Principal desde el pasado mes de marzo. Guanyar Alcoi, a través de su portavoz, Estefanía Blanes, ha criticado la falta de previsión del Gobierno. “La actividad de la escuela se vio alterada por la finalización del contrato de La Dependent como gestores y programadores del Principal, ya que el Gobierno no previó la licitación del servicio”, ha apuntado Blanes. El expediente de contratación no ha pasado todavía por la Junta de Gobierno, por lo que Blanes duda de que, como ha afirmado el Ayuntamiento a los padres de los alumnos del curso anterior, el curso pueda empezar en octubre. “Todavía no se conocen los horarios, con la complicación que supone para organizar las actividades extraescolares de los niños”, ha precisado la concejal. Para Guanyar Alcoi es una “irresponsabilidad” que, sabiendo con antelación que era necesario concursar el servicio, el Gobierno no lo haya trabajado para que las clases pudiesen comenzar según el calendario habitual.