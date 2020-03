The examples populate this alert with dummy content

CORONAVIRUS Sin fútbol dos semanas La FFCV suspende las competiciones que afectan al Alcoyano y a todos los equipos federados de fútbol y fútbol sala miércoles, 11 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp Ni a puerta cerrada. No se jugará al fútbol y ni a fútbol sala durante dos semanas. Así lo que decretado la Federación Valenciana de fútbol en el siguiente comunicado: “COMUNICADO OFICIAL – La FFCV suspende competiciones dos semanas por la crisis del COVID-19 La Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana ha decidido suspender todos los actos previstos y todas las competiciones territoriales debido a la crisis del COVID-19. La decisión de la FFCV viene como consecuencia de la última circular de la RFEF, en la que se recomienda explícitamente la suspensión de todos los partidos, así como de las recomendaciones de las autoridades sanitarias. La suspensión de actos y competiciones entra en vigor hoy mismo (miércoles 11 de marzo) y tendrá una duración inicial de dos semanas, sujeto a los cambios que nos aconsejen en cada momento las autoridades sanitarias y deportivas. Esta suspensión afecta a todas las competiciones gestionadas por la FFCV, incluidos partidos amistosos, y a los actos organizados por la FFCV para estas dos semanas: Cursos formativos de árbitros (CTA) Cursos de entrenadores (CTE) Por lo que respecta a las competiciones de ámbito nacional, la RFEF las ha suspendido todas. Las competiciones nacionales dependientes de la RFEF son: Segunda División B Tercera División División de Honor juvenil Liga Nacional Juvenil Primera Iberdrola Liga Reto Primera Nacional Femenina Primera División de futsal Segunda División de futsal Segunda B de futsal Tercera División de futsal División de Honor Juvenil de futsal Primera División femenina de futsal Segunda División femenina de futsal Desde la FFCV se recomienda a los clubes no celebrar en lo posible entrenamientos o realizarlos a puerta cerrada y siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Además, se recomienda desde la FFCV evitar concentración de equipos durante estas fechas”. El Alcoyano no jugará sus partidos ante el Hércules B y el Villarreal C.