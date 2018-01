The examples populate this alert with dummy content

PATIN ALCODIAM 3 - 3 NOIA Sobraron tres minutos El equipo de Punset desaprovechó un 3-1 a favor - A falta de dos minutos empató el equipo catalán lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El partido comenzó con un buen ritmo por parte de los dos conjuntos con una apuesta bien clara de llegar rápidamente a la portería rival con una velocidad vertiginosa en cada acción ofensiva. Muchos eran los acercamientos pero sin concretar las ocasiones de gol.

Sería en el minuto diecinueve cuando un magnífico pase de Roca Llisa permitió a Tutti Baieli adelantar a los locales (1-0). El juego continuaba con la misma tónica de contraataques por parte de los dos equipos sin que ninguno de los dos batiese la portería contraria. Durante todo este primer tiempo los de Sergi Punset se han ido cargando de faltas, lo que ha supuesto que en el último segundo de esta primera mitad se llegase a la décima falta de equipo, falta directa que Martí Casas ha aprovechado para empatar el encuentro (1-1).

En la reanudación el P.A.S. seguía enseñando sus bazas en buenos contraataques y así en el minuto tres de nuevo Tutti Baieli de fuerte chut subía al electrónico el (2-1).

Desde aquí hasta el minuto veintiuno el partido fue un contínuo ir y venir de una portería a otra, hasta que Maxi Oruste recibe un buen pase de Mathías Arnaez que no desaprovecha y bate al portero visitante (3-1).

La presión de los visitantes fue en aumento y un minuto después, la decima quinta falta de equipo permitía que nuevamente a Martí Casas batir a “Guiri” logrando el (3-2), y a falta de dos minutos para el final un desafortunado fallo en defensa favorecía que Sergi Llorca batiese a placer la portería local (3-3).

P.A.S. Alcoi: Marc Grau 'Guiri', Fran Roca, Tutti Baieli, Pere Cañellas, Maxi Oruste, Mathias Arnáez, Roc Llisa, Carlos Cantó, Vicent Martí, Manuel Monje.

C.E. Noia Freixenet: Jesús Fernández, Aleix Esteller, Arnau Xaus, Nil Roca , Sergi Llorca, Jordi Del Amor, Humberto Mendes, Martí Casas, Martí Zapate