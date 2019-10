The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Sol Picó gana el premio de mejor dirección coreográfica por "Animal de séquia" La alcoyana agradece la distinción por el trabajo realizado en el espectáculo de danza producido por el Institut Valencià de Cultura martes, 15 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (15/10/2019) Sol Picó se alza con el premio a la mejor dirección coreográfica por Animal de séquia en los premios de las Artes Escénicas Valencianas otorgados por la Generalitat. La coreógrafa alcoyana no pudo recoger la distinción, en la gala celebrada anoche en el Teatre Principal de Alicante, al quedar atrapada en el aeropuerto del Prat por las protestas por la sentencia del Procés pero dejó un audio de voz donde mostraba su satisfacción por este galardón. Animal de Sèquia, una producción de l’Institut Valencià de Cultura y que se representó en la pasada Mostra de Teatre d'Alcoi, también consiguió el premio a la mejor composición musical realizada por Jesús Salvador Chapí y Lorenza Di Calogero fue premiada como mejor bailarina.