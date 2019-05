The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Solc ya tiene preparada su Semana de la Salud En su novena edición comenzará el 25 de mayo y se extenderá hasta el 1 de junio - Marcela Ripoll y Bea Cortés han explicado el programa de actos en Radio Alcoy jueves, 23 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/05/2019) Solc, Associació comarcal d'ajuda en el tractament del càncer, tiena ya preparada la novena edición de la Semana de la Salud que se extenderá del 25 de mayo al 1 de junio. La presidenta de Solc, Marcela Ripoll, y su psicóloga, Bea Cortés, han estado en Radio Alcoy explicando el programa de actos previsto. Destacan actividades como un contacontes, talleres, mesas informativas y zumba. Destaca la presencia como invitado estrella del escritor y psicólogo experto en psicología positiva Eduardo Jáuregui que realizará dos charlas talleres los días 31 de mayo de 16 a 20 horas y 1 de junio de 10 a 14 horas.