INICIATIVA Solidaridad sobre ruedas El IES Cotes Baixes colabora en la puesta a punto de una caravana que servirá como consultorio médico y desplazamiento a las 20.000 familias de refugiados del norte de Grecia sábado, 18 de marzo de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (17/03/2017) Juanavana. Este es el nombre de una de las caravanas más solidarias que existen. Un proyecto de Balloona Matata que ha hecho parada en Alcoy y que en abril partirá hasta el norte de Grecia para asistir a las 20.000 familias de refugiados que se reparten entre campos y pisos. La Juanavana fue bautizada con este nombre debido a que su donante se llamaba Juan. Un hombre que quiso regalar este vehículo de nueve plazas a la causa por que los voluntarios activistas de Balloona Matata -entre dentistas, matronas, etc- luchan: dar una mejor vida a los refugiados. Una caravana que ha pasado por Alcoy y se ha quedado unos meses, ya que profesores y alumnos del IES Cotes Baixes han contribuido a convertirla en un consultorio médico y medio de transporte entre los hasta 80 kilómetros que separan los distintos hogares de los refugiados. A los estudios de Radio Alcoy hemos querido invitar a docentes y estudiantes del Departamento de Madera y Mueble y Electricidad y Electrónica para que nos cuenten en qué ha consistido la puesta a punto de la Juanavana así como la financiación de la misma, en la que se ha volcado todo el centro. ¿Lo peor que puede pasar de aquí hasta abril? Que se abran fronteras.