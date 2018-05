The examples populate this alert with dummy content

INSTITUTO DEL JUGUETE Solo el 5% de los juguetes son accesibles para niños con discapacidad Este es el principal dato de la herramienta que AIJU ha presentado ante el Parlamento Europeo, que analiza la capacidad de "usabilidad" de los juguetes martes, 15 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (15/05/2018) El Instituto Tecnológico del Producto Infantil y de Ocio, con sede en Ibi, ha presentado ante el Parlamento Europeo una herramienta de análisis para evaluar características físicas y de usabilidad de juegos y juguetes en función de las necesidades de niños con algún tipo de discapacidad auditiva, visual o motora. De los 2.886 juegos y juguetes analizados por AIJU entre 2007 y 2017, solo el 5% son accesibles a algún pequeño con este tipo de limitación. En el 21% de los casos, son manejables para niños con discapacidades motoras, en el 44 visuales y en el 86 con auditiva. La herramienta, denominada TUET, Toys & Games Usability Evaluation Tool, tiene en cuenta también las investigaciones de una entidad francesa, que constata que, de los 1.600 productos analizados desde este país, solo el 8% cuenta con el calificativo de “utilizable” para tres tipos de discapacidad. En la herramienta TUET se han implicado 32 países de ámbito internacional. El método de análisis está enfocado tanto a profesores, que deben seleccionar juguetes para las aulas, como a ludotecas, profesionales que atienden en procesos terapéuticos, padres y también empresas, ingenieros y diseñadores.