LA VENTANA “Som dones que venim d'unes èpoques dures” El Col.lectiu 8 de març celebra l'èxit reivindicatiu de la convocatoria de vaga feminista d'aquest dijous viernes, 09 de marzo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO La Ventana (07/03/2018) El Col.lectiu 8 de març mostra celebra l'èxit reivindicatiu de la jornada d'aquest dijous. Marieta Romá i Pilar Esteve, integrants del col·lectiu, recorden, no obstant, que la seva lluita summa més de 30 anys. “Som dones que venim d'unes èpoques dures”. A l'entrevista concedida a Radio Alcoy, la vespra de la commemoració del 8 de març, recorden a les companyes que van encetar a la dècada dels 80 del segle passat la reivindicació feminista. “Tenim una alegria tremenda amb la gent jove que ve ara amb les que a nosaltres comencen a faltar-nos”.

El Colectiu 8 de març i Dons es suma a les activitats reivindicatives organitzades per la Unesco i que tindran continuïtat amb el cicle de cinema dedicat a les dones els diumenges 11, 18 i 25 de març a la tarda a la seu del Club. Aquest mes pot visitar-se la mostra d'obra còmica i reivindicatiu-feminista de Diana Raznovich.