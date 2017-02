The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Somos capaces de cualquier cosa” El defensa Carlos Barreda ha hablado antes del partido del domingo ante el Sabadell, en el que podría volver a la titularidad – Podrán seguir el encuentro desde las 11.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 03 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (03/02/2017) Nuevo partido del Club Deportivo Alcoyano en casa, recibe el domingo 5 de febrero a las a las 12 horas al Sabadell, entrenado por Guillermo Fernández, ayudante de Óscar Cano en el banquillo del Alcoyano hace dos años. El Sabadell ha incorporado esta semana a un nuevo fichaje, a Paris Adot, jugador polivalente que prefiere jugar de lateral derecho. Por su parte, del Alcoyano han salido dos jugadores esta semana, Fran Perujo y David Salomé, ambas salidas se produjeron en el último día del mercado de invierno. El gerente del Alcoyano, Fernando Ovidio, ha comparecido en rueda de prensa hablando sobre este tema y ha asegurado que “teníamos esperanzas en alguna llegada de algún sub 23 como el caso de Liberto, finalmente no ha sido así. Somos conscientes de que hay una plantilla corta pero trataremos de quedar lo más arriba posible en la tabla”. El Sabadell cambió de entrenador hace algunas semanas y logró una victoria en un campo difícil, como es el del Villarreal B. Aun así, ocupa el puesto 12 con 28 puntos, a 4 de la zona de descenso. En el partido de la primera vuelta, en Sabadell, el enfrentamiento acabó 1-1 con gol de Fran Miranda en el minuto 83 que logró el empate a domicilio y sumar un punto, la dinámica ahora es diferente, el Alcoyano, junto a la afición ha convertido El Collao en un fortín y es su punto fuerte, los partidos en casa. De los dos que ha jugado como local en 2017 los ha ganado, el primero ante el Mallorca B y el segundo ante el Gavà con una remontada épica en el tramo final del encuentro. Carlos Barreda ha comparecido en rueda de prensa explicando que ya ha jugado en muchos partidos, alrededor de 60, de lateral izquierdo, y que además lo hizo “durante un año entero con Toni Seligrat”. Asegura que está disponible para jugar y que se siente cómodo “tanto de lateral izquierdo como derecho”. Barreda también ha hablado sobre el empate en el Mini Estadi y ha afirmado que les ha dado fuerzas, y que pensándolo en frío es un buen resultado a pesar de que tras el partido hubiese un poco de enfado dentro del vestuario. El jugador blanquiazul asegura que el equipo “es capaz de cualquier cosa”. El míster Toni Seligrat también ha hablado en rueda de prensa indicando que a viernes no sabe quién jugará, aunque tiene claro que “en la portería no hay debate. Tenemos dos grandes porteros, ojalá pudieran jugar los dos. Ojalá pudieran jugar los 18, porque todos se lo merecen”. Respecto a la baja de Antonio Navarro por sanción, el técnico valenciano ha señalado que hay varios jugadores que pueden ocupar esa posición y que de las tres opciones que hay, Álvaro García, Carlos Barreda y Pau Bosch, está convencido de que cumplirán el papel.