CD ALCOYANO “Somos muy fuertes gracias a nuestra afición” José García ha hablado en rueda de prensa previa al encuentro del domingo ante el Valencia Mestalla - Sigue el partido desde las 16.45h en el 1485OM o en esta misma página web viernes, 17 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (17/02/2017) Duelo de titanes con las espaldas en alto, así se podría definir el partido que tiene por delante el Alcoyano el domingo 19 de febrero en El Collao a las 17 horas. El rival es el filial valencianista, el Valencia Mestalla que lleva ocho jornadas consecutivas sin perder y ocupa el tercer puesto en la tabla, a tan sólo tres puntos por debajo del Deportivo de Toni Seligrat. Para ese encuentro el míster espera tener una convocatoria de 16 jugadores ya que Álvaro, Gato y Navarro siguen lesionados, y Mario Arques también, tras la nueva resonancia de control que le han realizado se observa una mejoría de la distensión del ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Continuará en rehabilitación y se reincorporará a los entrenamientos según evolución. El club blanquiazul es consciente de la importancia y relevancia del partido, que con el gol average en juego, podría ser muy importante de cara a final de temporada, por ello, y con motivo del Día de San Valentín, el Alcoyano ha repartido 1500 invitaciones a lo largo de la semana para mujeres, que presentando la invitación entrarán gratis al partido, las que todavía no dispongan de ella, el mismo domingo habrá invitaciones en taquilla. Además, el club y los jugadores han estado incentivando a la afición para que suba a animar a su equipo, que siempre es importante pero por la relevancia de este partido todavía más. El míster, Toni Seligrat, al igual que José García ha comparecido ante los medios en una rueda de prensa previa al encuentro frente el Valencia Mestalla. El técnico valenciano ha destacado que “de todos los partidos que hemos jugado hasta ahora no recuerdo ninguno que no haya sido complicado, pero este lo es un poquito más”. A pesar de ello, el Alcoyano contará con una baza que es la afición. “Si con algo podemos marcar nosotros la diferencia en el partido es que tenemos nuestra afición. No creo que haya una afición mejor para el equipo en su casa. Cada vez los notamos más cerca de nosotros, es un plus que tenemos. Todos los equipos lo tenemos en casa pero especialmente nosotros por la fuerza que nos da este factor que es fundamental para nosotros”. Por su parte, José García, ha señalado que no cree que se noten las numerosas bajas que tiene el Alcoyano en sus filas para este partido. “Llevamos todo el año siendo una plantilla corta pero muy competitiva, en la que no se ha notado nunca cuando un jugador ha faltado. Todos los que estamos disponibles estamos muy bien”. El joven jugador blanquiazul tiene claro que la afición juega un papel muy importante para ellos. “Aquí en casa somos muy fuertes gracias a nuestra afición. Cuando los necesitamos nos aprietan mucho, están muy encima. Los rivales que vienen saben lo difícil que es conseguir algo en El Collao”, sentencia García.