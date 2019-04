The examples populate this alert with dummy content

SOLIDARIDAD Somriures o la lucha por unos hijos muy especiales En poco más de un año de vida, esta asociación ha puesto en marcha numerosas iniciativas y ha tenido reuniones con instituciones para reivindicar la complicada situación de muchas familias martes, 02 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (02/04/2019) La Asociación Somriures tiene poco más de un año de vida pero su actividad ha sido incesante. Su presidente, Hipòlit Agulló, y su vicepresidenta, Carmen Beltrán, visitan Radio Alcoy para hablar de algunos de sus proyectos, reuniones y para hablar de su día a día. Ellos representan a los muchos padres y madres de estas comarcas preocupados porque sus hijos, con diferentes grados de diversidad funcional, acaban su etapa escolar y no tienen un destino concreto más allá y por ello se han unido para luchar por el futuro de sus hijos y de su familia. Entre otras iniciativas la entrevista empieza con el reto de los componentes de SR Training para recoger fondos para Somriure a partir de una serie de proezas deportivas a lo largo de todo el año.