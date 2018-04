Son Malferit decide

escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (27/04/2018)

Aunque el Alcoyano no está matemáticamente salvado, se puede decir que sí lo está virtualmente, son 7 puntos de diferencia con el equipo que marca el descenso y sólo restan 9 puntos en juego, además, ese rival, es el Atlético Baleares, al que se enfrentará el domingo a las 12.00 horas.

Los de Barrera saben de la importancia de los puntos para los dos equipos, pero más para el conjunto balear que está obligado a ganar si no quiere sufrir hasta la última jornada. En cualquier caso ya se anuncia un partido duro, bronco y con un Atl. Baleares que se juega la vida, lo que lo hará más complicado. Un equipo que estaba diseñado para el ascenso de categoría pero que las circunstancias hacen que ahora mismo a falta de tres jornadas se esté jugando el no bajar a Tercera División.

Mario Barrera no podrá contar con Galas, Alarcón y Lino lesionados, Lado es duda y Ribelles es baja por sanción. El resto disponibles para un partido vital, aunque la ventaja es suficiente como para estar relativamente tranquilo ya que no sólo tiene que perder los tres partidos para descender, sino que además el resto de rivales, sobre todo el Atl. Baleares los tendría que ganar todos. No se esperan muchos cambios porque los que están jugando estár rindiendo a un buen nivel y aunque el campo es de pequeñas dimensiones y de césped artificial, Barreda no hará ninguna revolución en el once inicial.

El partido lo dirigirá el colegiado andaluz, Expósito Jaramillo. El encuentro lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy en el 1485 Om, también en la aplicación móvil de la Cadena Ser o en esta misma página web desde las 11.45 horas.