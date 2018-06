The examples populate this alert with dummy content

PREMIS SANT JORDI FUTBOL BASE “Son mini estrellas, promesas que dentro de poco los veremos en la élite” En la II edición de los Premis Sant Jordi de fútbol base participarán más de mil niños, 33 clubs, 70 equipos en 90 partidos, entre el viernes por la tarde y el sábado todo el día en el Francisco Laporta martes, 12 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (12/06/2018) Salto de calidad en la II edición de los Premis Sant Jordi de fútbol base que este año será internacional con la participación de tres equipos extranjeros, Rusia , China y Portugal, estarán representados en este torneos que se disputará el 15 y 16 de junio. El viernes por la tarde comenzará a las 16.00 horas y el sábado será durante todo el día. Hoy en Ser Deportivos hemos hablado con dos de los responsables de la organización de este torneo. Víctor Hugo y Vicente Bas. Con ellos hemos conversado para saber más detalles de un torneo que le han bastado dos ediciones para consolidarse y crecer de forma sorprendente.