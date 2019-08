The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Sondeos en el puente de San Jorge Se trata de las actuaciones previas para acometer la tercera fase de las obras de esta histórica infraestructura - Se están produciendo cortes de tráfico puntuales jueves, 08 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/08/2019) Han comenzado los sondeos en el puente de San Jorge para acometer la tercera fase de las obras de reconstrucción, recuperación y rehabilitación de la infraestructura. El concejal de Obras y Servicios, Jordi Martínez, ha explicado que las catas conllevan cortes puntuales de tráfico, para comprobar el estado de los apoyos y pilares. La primera fase de las obras del puente de Sant Jordi consistieron en la rehabilitación de las balaustradas. En la segunda se reparó el tablero del puente y otros trabajos estructurales, se eliminaron los antiguos pretiles, sustituyéndolos por unos nuevos con paneles de metracrilato retroiluminados y aceras más anchas y accesibles. La actuación en el puente ha dejado dos carriles con nuevo asfaltado.