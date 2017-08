The examples populate this alert with dummy content

PATINAJE Sonia Pla, 7ª de Europa La patinadora del Club Patinaje Artístico Alcoy compitió en el europeo con la Selección Nacional en la categoría junior miércoles, 09 de agosto de 2017 Los éxitos para la patinadora alcoyana Sonia Pla no cesan. Roana, población italiana, acogió del 1 al 5 de agosto el Campeonato de Europa, en el que la deportista del Club Patinaje Artístico Alcoy, participó tras lograr el 4º puesto en el Nacional junior y ser seleccionada por el Comité de la Real Federación Española de Patinaje, RFEP. Esta era la segunda ocasión que Pla participaba en un campeonato a nivel internacional, siendo el primer año en la categoría Junior. Con la séptima posición obtenida en el Programa Obligatorio y la Clasificación General Final, Sonia Pla, mejora en dos puestos el resultado obtenido el pasado año en el mismo campeonato, que en 2016 acogió la localidad alemana de Friburgo. Con este séptimo puesto en el europeo, la patinadora alcoyana cierra la temporada con un balance más que positivo tras los buenos resultados obtenidos.