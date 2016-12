The examples populate this alert with dummy content

VÍDEO Sonoro colofón El Grup de Dolçaines Barxell cierra con un multitudinario concierto los actos de su 25 aniversario jueves, 17 de diciembre de 2015 Una fiesta, la de Barxell, fue el origen del grupo que precisamente recibe el nombre de la popular partida alcoyana. Y una fiesta, en forma de concierto, ha cerrado los actos del 25 aniversario de esa formación. El Grup de Dolçaines Barxell nació en 1990 para contribuir a la recuperación de las fiestas de Barxell, que habían desaparecido durante la década de los 60. 21 años después el grupo ofreció el primero de los múltiples recitales que ha protagonizado. El pasado 6 de diciembre celebró un concierto único, a beneficio de Asprohal y la Plataforma en defensa de la Llei de la Dependència. El recital contó con la participación de los grupos La Xafigà, La Degollà, La Cordeta, Rebuig y Sol Mayor, así como del Conservatorio de Danza de Alcoy, el ballet de Virginia Bolufer, la Sociedad Artístico Musical El Valle de Cárcer y Andreu Valor.