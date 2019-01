The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Sostenibilidad, cultura y calistenia centran las cuatro propuestas 'participativas' en Cocentaina El 12 de febrero el Centre Social Real Blanc acogerá, a las 19.30 horas, la presentación y defensa de los cuatro proyectos que han salido delante de entre los nueve iniciales lunes, 14 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (14/01/2019) Cocentaina recoge en las cuatro propuestas de los presupuestos participativos las reivindicaciones de los vecinos. Los presupuestos arrancan esta anualidad más pronto que en las anteriores ediciones para tener más tiempo para desarrollarse. El pasado 30 de noviembre de 2018 el Ayuntamiento de Cocentaina cerró el periodo de presentación de propuestas para 2019. El 12 de febrero el Centre Social Real Blanc acogerá, a las 19.30 horas, la presentación y defensa de los cuatro proyectos que han salido delante de los 9 iniciales. Sostenibilidad, cultura y calistenia son los ejes principales que sostienen esta edición de presupuestos participativos, que explica la alcaldesa, Mireia Estepa. "Hay cuatro propuestas viables: la instalación de aparatos biosaludables en los parques en Cocentaina, un festival de arte contemporáneo, la elaboración del estudio de viabilidad para la cubierta de la piscina municipal y la instalación de aparatos de workout o calistenia". Desde el 12 de febrero, y hasta el 27 del mismo mes, se iniciará el periodo de votaciones on-line en la página web www.cocentainaparticipa.com. Para la votación presencial, los vecinos deberán acudir el 28 de febrero al Centro Social Real Blanc en horario de 8 a 15 horas y de 17 a 21 horas. Una de las novedades de la tercera edición de presupuestos participativos de Cocentaina, además del primer Concurso de Influencer de Participación, es la posibilidad de reclamar al técnico por no estar de acuerdo con el informe de no viabilidad.