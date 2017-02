The examples populate this alert with dummy content

HORA DEL MEDI AMBIENT Sostenibilidad sin fronteras El instituto Cotes Baixes queda finalista en un concurso organizado en Abu Dhabi por un proyecto sobre un aula polivalente cien por cien sostenible miércoles, 01 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora del Medi Ambient (27/01/2017) Miriam Gómez y Rafa Navarro son dos de los profesores del IES Cotes Baixes que han viajado hasta los Emiratos Árabes con un proyecto muy interesante bajo el brazo: un aula polivalente, una cúpula, fabricada con materiales sostenibles. Un trabajo que han realizado junto a otros tres profesores y doce alumnos de Cotes Baixes que ha quedado finalista en los Premios Zayed Future Energy de Abu Dhabi, creados por el fundador y presidente de los Emiratos. El instituto de Alcoy ha sido seleccionado entre 1.678 proyectos que se han presentado en cinco categorías en este certamen que premia la innovación en sostenibilidad y el cuidado por el medio ambiente. De Alcoy a Abu Dhabi y viceversa, los representantes de Cotes Baixes nos demuestran en L'Hora del Medi Ambient que la sostenibilidad, materializada a través de su cúpula geodésica, no entiende de fronteras.