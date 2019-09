The examples populate this alert with dummy content

FIGURA INTERNACIONAL "Soy de Alcoy. Soc alcoià" Camilo Sesto proclamó a los cuatro vientos su amor por su ciudad natal lunes, 09 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La vida de Camilo Sesto se apagó en la madrugada del pasado 8 de septiembre pero su voz y su legado musical no tendrán nunca compases de silencio. Su música seguirá sonando con fuerza para recordar a un cantante que siempre, allá donde fuese, hacía gala de ser “de Alcoy”. Camilo Blanes Cortés nació el 16 de septiembre de 1946 en Alcoy y estudió en los Salesianos San Vicente Ferrer. Precisamente, sus primeras notas vocales y musicales las interpretó en el coro de este colegio donde, sin buscarlo, se convirtió en uno de sus solistas. En la década de los 60 su afición por la música fue in crescendo y entró a forma de Los Dayson, que actúa en bodas y otras celebraciones en Alcoy y comarca. Muchos escenarios de la terreta fueron testimonio de las actuaciones de este grupo musical que en 1965 viajó a Madrid para participar en un concurso televisivo. Sus primeros compases en Madrid El paso por la capital no fue como esperaron y los componentes de Los Dayson decidieron regresar a la ciudad de los puentes. Todos menos Camilo, que apostó por quedarse. Una decisión difícil y no sin obstáculos ya que tuvo que hacer coros para otros cantantes, tocar varios instrumentos e incluso pintar –otra de sus pasiones, de hecho comenzó a estudiar Bellas Artes- para poder sobrevivir en el epicentro artístico y musical del país. En 1966 el grupo Los Botines le dio la bienvenida y siguió sumando experiencia para cumplir el sueño de cantar, de vivir de la música en Madrid. A partir de ese momento, los compases de su trayectoria musical siguieron aumentando y sonando con fuerza en muchos escenarios de España y de Latinoamérica. Y de medio mundo porque Camilo Sesto también actuó en países como Japón. Más de 40 discos grabados, más de 50 números 1, su ópera rock Jesucristo Superestar, la participación en la película Lo chicos del Preu o los numerosos premios recibidos son parte de su patrimonio artístico que fue cosechando durante su trayectoria profesional. El reconocimiento Unos grandes éxitos que fueron seguidos por miles de personas que admiraban a este cantante, compositor y productor que, hace dos años y nueve meses, recibió un reconocimiento oficial de su ciudad. El 18 de noviembre de 2016 fue nombrado hijo predilecto de Alcoy y recibió la medalla de oro. Emocionado y abrazado por los recuerdos y el calor de sus conciudadanos agradeció la distinción. En una entrevista concedida a Radio Alcoy, Camilo puso el acento de sus raíces y su amor por la ciudad que le vio nacer. “el ser nombrado hijo predilecto es el reconocer, como dice la canción, ‘yendo por montañas y valles’ siempre llevo en la sangre a la ‘meua terreta’. He dado vueltas al mundo, yo no sé cuántas veces, pero sí te puedo asegurar cuando llegas a un sitio, lo primero que te preguntan es ‘¿de dónde eres?’ Pues soy de Alcoy. Soc alcoià”. Otro testimonio de su estima por Alcoy lo dejó escrito aquel 18 de noviembre en el libro de oro del Ayuntamiento. En el mismo escribió “Mis raíces están más fuertes que nunca y el amor que nos une florece más que en la primavera brillante. El meu cor és a Alcoy. Moltes gràcies”. Sesto, que desde su juventud era componente de la Filà Judíos, estuvo por última vez en la ciudad de los puentes el pasado mes de noviembre cuando descubrió la placa de la avenida que lleva su nombre Alameda Camilo Sesto. Otro homenaje que llegó tras el impulso y el empeño de su club de fans, decisivo en el reencuentro del cantante y su ciudad natal. Ahora, la ciudad del Serpis llora la muerte de su cantante más internacional y que, según su voluntad, ese corazón descansará siempre en su Alcoy.