ALCOYANO 2 - 2 AT. LEVANTE Subcampeones El CD Alcoyano ha certificado la segunda plaza a falta de una jornada para el final de la temporada – Ángel y David Torres fueron los autores de los goles blanquiazules en el último partido de la liga regular en El Collao domingo, 07 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Partido del C.D. Alcoyano (07/05/2017) Quien iba a decirle a los jugadores, cuerpo técnico, directiva y aficionados del Club Deportivo Alcoyano que a falta de tres jornadas para el final de la temporada los blanquiazules iban a asegurar el play off y que dos semanas después, y con un partido por delante, iban a proclamarse subcampeones de liga. Esa es la realidad del Deportivo Alcoyano, que ya piensa en el play off que arrancará la tercera semana de mayo después de que el 14 se acabe la liga a las 20 horas tras todos los partidos de la jornada 38 que se disputarán en horario unificado por la Federación a las 18 horas. Aunque los de Seligrat no realizaron el mejor partido de la temporada y de que el rival que tenía enfrente, el Atlético Levante, se jugaba y continúa jugándose salvar la categoría, ambos conjuntos regalaron a los aficionados presente en El Collao 10 minutos de intensidad, emoción y goles. Ángel adelantó a los suyos con un gol en el minuto 61 de partido tras una primera parte en la que el Levante B estuvo mejor y llegó en algunas ocasiones con peligro a la portería de Miguel Bañuz que repitió titularidad. Los de Seligrat despertaron en el tramo final de la primera mitad pero los goles no se vieron hasta la segunda. Minutos de poca intensidad previos a la retahíla de goles. Tras el 1-0, el delantero David Torres anotó el 2-0 en el minuto 66. Sin tiempo a reaccionar, el Atlético Baleares recortó distancias con el 2-1 en el 68 y seguidamente, en el 71, Ito hizo el gol del empate y el último que se vio en el partido, poniendo el 2-2 final. Tras certificar la segunda plaza los jugadores lo celebraron en el vestuario, celebración en la que se vio envuelto el presidente del Deportivo Alcoyano, Juan Serrano, que recibió una ducha por parte de sus jugadores que ya piensan en el play off tras realizar una temporada increíble, y soñada por muchos de ellos en agosto.