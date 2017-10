The examples populate this alert with dummy content

AYUDAS A DEPORTISTAS Sube en 2000 euros las ayudas a los deportistas no profesionales El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 6 de noviembre miércoles, 25 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp El Boletín Oficial de la provincia de Alicante ha publicado las bases de la convocatoria anual de ayudas a deportistas no profesionales, una convocatoria que este año cuenta con una partida de 10.000 euros, 2.000 más que los años anteriores. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 6 de noviembre (10 días naturales desde la publicación al BOP). A estas ayudas pueden acogerse los deportistas no profesionales alcoyanos que disputan competiciones de ámbito superior al provincial, es decir, autonómico, nacional o internacional. Según el concejal de Deportes, Alberto Belda, «se trata de ayudas que van dirigidas a aquellos deportistas que, sin ser profesionales, tienen unos gastos para mantener un nivel competitivo al acudir a campeonatos autonómicos o nacionales. La finalidad de esta línea de ayudas es que el Ayuntamiento apoye a a los deportistas de la ciudad que están compitiendo, para que dispongan de mejores condiciones de progresar y conseguir sus metas». Belda destaca que «estos deportistas llevan el nombre de Alcoy por toda la Comunitat y el Estado, con las dificultades que supone compaginar el deporte con los estudios o el trabajo, sabemos que tienen un gran mérito, por eso hemos considerado este año aumentar la cantidad total de las ayudas». Tal como recogen las bases, los beneficiarios podrán recibir un mínimo de 500 euros y un máximo de 2.000. Se beneficiarán un máximo de 14 deportistas, según la clasificación de acuerdo con la puntuación obtenida por los aspirantes que hayan superado el mínimo exigido y hasta agotar el crédito destinado. Toda la información relativa a la convocatoria, tramitación e impreso oficial de la Concejalía que hay que llenar para poder optar a las ayudas, ya ha sido enviada a los clubes, y también estará disponible en la web del Centro de Deportes.