VIRGEN DE LOS LIRIOS Suspendida la Romería a la Font Roja Para el domingo se traslada la Eucaristía a las 12.30 en San Mauro-Si el tiempo lo permite la imagen peregrina saldra en procesión por dentro de la Glorieta sábado, 15 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La intensa lluvia, que ha comenzado a caer este sábado y la previsión para el domingo, ha propiciado la suspensión de la Romería a la Font Roja. "La seguridad es primordial, con este tiempo y las previsiones no podemos garantizarla" ha explicado el concejal de Fiestas, Raül Llopis. "Con este tiempo no es recomendable una subida masiva de personas ni de autobuses, sería peligroso por las personas y perjudicial para el paraje". La suspensión del acto central de los actos en honor a la patrona de Alcoy se ha decidido de manera consensuada con la Archicofradía de la Virgen de los Lirios. La entidad ha preferido que este sábado se celebre la Eucaristía a las 18.30 horas en la parroquia de San Mauro y la Ofrenda a la Virgen dentro de la misma Iglesia, a continuación. Para el domingo, se mantiene la Eucaristía de la fiesta de la Virgen de los Lirios a las 12.30 horas en la parroquia de San Mauro. Si el tiempo lo permite, después de la misa, la imagen de la Virgen peregrina saldra en procesión por dentro de la Glorieta.