The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Suspendidas las clases del lunes por la alerta roja Alcoy, Ibi, Castalla, Onil y Alfafara acuerdan la suspensión de la actividad docente de manera preventiva - La consellería de Educación delega en los ayuntamientos la suspensión de clases por la seguridad en los desplazamientos domingo, 19 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp El temporal de lluvia, nieve y viento ha movido a algunos ayuntamientos a acordar la suspensión de la actividad docente para el lunes 20 de enero. En el caso de Alcoy y debido a la "alerta roja por nieve y viento, un estado que continuará durando toda la noche y primeras horas del mañana", el Gobierno municipal reunido con técnicos de diferentes departamentos acordó la suspensión de las clases para el lunes 20 de enero en todos los niveles. También el Ayuntamiento de Ibi anunciaba a través de las redes sociales que "dadas las previsiones meteorológicas (riesgo extremo por nieve) y como medida preventiva", la suspensión de las clases en los centros educativos de la localidad de Ibi, "así como las actividades deportivas programadas en la localidad para mañana lunes, 20 de enero de 2020". Castalla y Onil también han anunciado la suspensión de la actividad docente para el lunes y el cierre de las instalaciones deportivas por las mismas circunstancias. La escuela rural de Alfafara tampoco abrirá este lunes. La Generalitat Valenciana ha delegado en los ayuntamientos y "ante la posible incidencia" del temporal la suspensión de clases este lunes 20 de enero en algún municipio y por la seguridad en los desplazamientos. A través de un comunicado la Consellería de Educación recomienda el seguimiento en los canales oficiales de los ayuntamientos y recuerda que las posibles suspensiones de clases son competencia municipal.