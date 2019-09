Suspeses les classes per demà dijous davant l’alerta per fortes pluges

La previsió de fortes pluges, especialment intenses en la matinada de dimecres a dijous, ha comportat que l’Ajuntament d’Alcoi haja decidit suspendre les classes per la jornada de demà dijous 12 de setembre. Aquesta suspensió afecta a tots els nivells formatius que s’imparteixen a la ciutat. Cal assenyalar que l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE) ha emés, a través del Centre de Coordinació d'Emergències (CCE), un avís de riscos meteorològics pel qual s'estableix pre emergència nivell roig per pluges i tempestes en tota la província

Toni Francés, alcalde d’Alcoi, ha assenyalat que “amb aquestes previsions, la prudència i responsabilitat ens porta a decidir la suspensió de les classes per demà dijous. Hem considerat important comunicar ja la mesura per tal que les famílies tinguen temps a organitzar-se”.

Recordar que ahir ja es va celebrar una reunió, presidida per l'alcalde i amb la presència de diferents regidors, responsables de les àrees de Seguretat, Protecció Civil, Obres i Educació així com responsables de la Policia Municipal, i Protecció Civil, per a valorar els riscos i coordinar tots els recursos necessaris per a minimitzar, en la mesura del possible, els efectes del temporal a la ciutat.

Des de l’Ajuntament d’Alcoi comunicarem qualsevol novetat i preguem el consum d'informació de fonts oficials, evitar els “bulos”.

Us adjuntem algunes recomanacions:

- Quan es notifique una pre emergència, cal procurar estar informat de l'evolució de la situació a través dels mitjans de comunicació, seguir fonts oficials i no difondre «bulos» que incrementen l'alarma.

- És necessari allunyar-se de les riberes dels rius i barrancs. No romangues en els ponts.



- Es recomana informar-se de la situació abans d'iniciar un viatge. Circula preferentment per carreteres principals i autopistes. Utilitza el vehicle només si és imprescindible.



-No intentar mai creuar un gual o un lloc inundat.



- Retira els vehicles de les zones que puguen inundar-se.