INCENDIO Susto cerca de los túneles de la A7 Arden dos ruedas traseras y parte de la caja de un camión que circulaba por esta vía en dirección a Valencia en el punto kilométrico 450 de la autovía del Mediterráneo lunes, 26 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Arden dos ruedas traseras y parte de la caja de un camión que circulaba por la A7, entre los túneles de la Font Roja, en dirección a Valencia. Los hechos han ocurrido esta mañana, sobre las seis, cuando el conductor se ha percatado que salía humo. Se ha apeado de la carretera y ha dado la voz de alarma, según informan fuentes de los bomberos. Precisamente, cinco bomberos, un caporal y un sargento del parque de la Muntanya se han trasladado con tres vehículos hasta el punto kilométrico 450 de la autovía del Mediterráneo para apagar las llamas que han afectado a parte de este vehículo que transportaba hierro, según la información facilitada. Por otra parte, ayer por la tarde los bomberos rescataron a un gato que se había caído a un tejado en el interior de un edificio de la calle El Tap de Alcoy.