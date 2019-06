The examples populate this alert with dummy content

FUEGO Susto en el Preventorio Un incendio en una zona de matorrales ha sido rápidamente sofocado por los bomberos sábado, 01 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp A media tarde de este sábado se ha producido un incendio en la zona del Preventorio. Por fortuna, la rápida actuación de los bomberos ha hecho que la zona quemada fuese reducida, unos 100 metros. Por ello, el fuego no ha pasado de ser un susto, aunque por momentos se ha visto una columna de humo desde la ciudad. Los efectivos desplazados han podido controlar con prontitud las llamas y estas no han pasado a mayores. Se trata de una zona de mucha vegetación por lo que había peligro en caso de que se hubiese extendido el incendio.