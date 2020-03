The examples populate this alert with dummy content

DEPORTE EN CASA Tablas de ejercicio por Saúl Ais El árbitro de Segunda División nos ofrece ocho tablas de diferentes niveles martes, 24 de marzo de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/03/2020) ficheros asociados FICHERO El colegiado de Segunda División Saúl Ais, natural de Muro, ha querido colaborar con el estado de Alarma y el confinamiento general aportando 8 tablas de diferentes niveles para todos aquellos deportistas que quieran realizar ejercicio en casa de una forma progresiva. “Al principio lo hicimos para unos amigos y familiares, pero visto el éxito, mi amigo Manu y yo hemos pensado que lo mejor era hacerlo público y que se beneficie cuanta más gente mejor”, ocho tablas que podrán ver en el archivo adjunto de esta noticia. Además hemos hablado con el colegiado para saber cómo él y su colectivo, pasa el tiempo de confinamiento.