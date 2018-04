The examples populate this alert with dummy content

PERALADA 0-0 ALCOYANO Tablas frente el Peralada El CD Alcoyano se trajo un punto en su visita al equipo de Pablo Carbonell, jugador de Alcoy – El empate sin goles es más que justo debido al juego y las ocasiones de ambos conjuntos domingo, 15 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp CF Peralada y CD Alcoyano se jugaban estar virtualmente salvados. A pesar de esta situación, en la primera parte apenas se vivieron ocasiones de peligro, de hecho, los porteros no tuvieron trabajo. La más clara de los primeros 45 minutos fue para el equipo blanquiazul tras un contragolpe encabezado por Gato en el que el balón acabó yéndose fuera de la portería. La parte positiva de la primera mitad es que el Deportivo logró frenar al Peralada y no consintió que los locales llegasen a la portería de Miguel Bañuz con peligro. Aunque era la primera vez que el CD Alcoyano visitaba y jugaba en el campo donde se disputó el encuentro, este hecho no se percibió ya que los blanquiazules estuvieron bien asentados en el verde. La gran sorpresa del 11 titular de Barrera fue el regreso de Álvaro García como titular. De inicio también salió el delantero Mariano Sanz, sin embargo Kilian Morante se quedó en el banquillo junto a Saugar, Poley, Lino, Nieto, Eldin y el portero suplente, Iván Moreno. La segunda parte se inició con una falta favorable al Alcoyano en el borde del área, y que por poco, no fue penalti. Álvaro García se encargó de disparar esa falta estrellándose el balón en la barrera en primera instancia y también tras el rechace. En los siguientes minutos fue el Peralada el que llegó en más ocasiones a la portería de Miguel Bañuz con varios disparos que le obligaron a hacer gala de su calidad. Tres ocasiones claras en apenas diez minutos, en los que las intervenciones del cancerbero blanquiazul evitaron que subiera el primer gol del partido a favor del Peralada. Tras estas acciones, el Alcoyano tuvo dos ocasiones de peligro que fueron desperdiciadas ya que el cuero no entró en la portería rival. Nuevamente, en el 78 una contra ejecutada por Álvaro y Mariano Sanz acabó sin goles, y es que Álvaro se ha visto sólo, sin oposición, en el centro de la defensa del Peralada. El jugador del Peralada, Soni, vio doble amarilla y a falta de dos minutos para el 90 el conjunto local se quedó con uno menos. La próxima jornada se disputará en Alcoy, en El Collao, el sábado 21 de abril, día de los Músicos, a las 11.30 horas ante la Peña Deportiva Santa Eulalia, que va penúltimo en la tabla.