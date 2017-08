The examples populate this alert with dummy content

JUMILLA 0 – 0 ALCOYANO Tablas en Murcia En la penúltima prueba de la pretemporada el CD Alcoyano ha quedado en empate 0-0, frente el Jumilla CF, en el partido disputado en La Hoya jueves, 10 de agosto de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (10/08/2017) El Club Deportivo Alcoyano y el Jumilla CF han repetido resultado respecto al año pasado en el amistoso de pretemporada, empate 0-0. Miguel Bañuz, portero blanquiazul, impidió que el equipo local se adelantase en el marcador deteniendo un penalti en el minuto 45 de la primera parte, lanzado por Chaco por abajo y raso. Previamente, Bañuz vio la cartulina amarilla. El Alcoyano dispuso de ocasiones claras de peligro que detuvo el cancerbero del Jumilla, Mandaluniz. La lluvia y la tormenta estuvieron presente en el encuentro disputado en La Hoya y que finalizó 0-0. Los de Toni Aparicio cosechan así tres empates, dos victorias y una derrota en lo que va de pretemporada. La preparación para la liga finaliza el próximo sábado 12 de agosto en la Nueva Condomina frente el UCAM. López Silva, Gato y José Miguel Cubero no entraron en la convocatoria debido a que sufren sobrecarga muscular. FICHA TÉCNICA: Jumilla CF: Mandaluniz; Julina Domínguez; Catalá; Neftalí; Andes Sánchez; Manu Miquel; Chupe; Borja García; Txomin; Fran Moreno y Chaco. CD Alcoyano: Miguel Bañuz; Carlos Barreda; Antonio Navarro; Pau Bosch; Mario Fuentes; Javi Ribelles; Álvaro García; Kilian; David Torres; Jose García y Roberto Alarcón.