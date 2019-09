Tall de l'autovia per la instal·lació de la passarel·la peatonal de la Via Verda

La instal·lació de la part central de la passarel·la peatonal de la Via Verda que passarà per damunt de l’autovia A-7 d’Alcoi a Cocentaina provocarà un tall en la circulació en la nit del dijous 5 o en la del dilluns 9.

L’alcaldessa de Cocentaina, Mireia Estepa, explica que el tall es produirà aquesta nit a partir de les 20’30 hores o en cas de no poder fer-se per les condicions climatològiques seria ja dilluns 9 a la mateixa hora. No estaria encara acabada perquè desprès haurien de fer-se proves de càrrega. Es tracta d’una infraestructura que permetrà completar el recorregut de la Via Verda entre Alcoi i Cocentaina i evitarà que els seus usuaris hagen de creuar l’autovia.

L’empresa encarregada de les obres es Guerola. La finalització estava prevista per al 22 d’agost però ha patit un retràs i serà el 2 d’octubre la data prevista. L’empresa ha sigut sancionada per aquest retràs. El pressupost és de prop de 400.000 euros, un 75% aportat per la Diputació Provincial d’Alacant i l’altre 25% per l’Ajuntament contestà.