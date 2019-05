The examples populate this alert with dummy content

SALUD Taller y consejos para dejar de fumar de la mano del GARA El Grupo de Alcohólicos Rehabilitados de Alcoy ha organizado un taller que empezará el 6 de junio - Sandra Gisbert, psicóloga, y Mireia Pascual, monitora y responsable de prensa, explican esta iniciativa viernes, 31 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (31/05/2019) Con motivo del Día Internacional Sin Tabaco, el 31 de mayo, en Radio Alcoy hemos aprovechado para que representantes del GARA nos hablen del taller para dejar de fumar que se iniciará el 6 de junio, así como una serie de consejos respecto a fumadores pasivos o mujeres embarazadas. Sandra Gisbert, psicóloga del GARA, encargada del taller, y la periodista Mireia Pascual, monitora y responsable de prensa de la entidad, han visitado la emisora para explicar detalles sobre esta iniciativa y para dejar claro el peligro del tabaco para los fumadores pasivos o para el feto en mujeres embarazadas que puedan fumar.