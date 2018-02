The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA Talls de tràfic per la Volta a la Comunitat de ciclisme L`Ajuntament de Cocentaina informa dels talls de tráfic al seu pas per la població de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana jueves, 01 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El pròxim dissapte 3 de febrero, Cocentaina rebrà la 69 edició de la Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana, l´ajuntament informa que: - La Guàrdia Civil tallarà la via «Camí del les Folletes-Cantera Botella» de 8h a 18h. No obstant això, es deixaran passar cotxes fins que es complete l’aparcament existent, és limitat. - El tràfic per al veïnat de la via estarà permés sempre que mostren l’autorització que l’Ajuntament els enviarà i quedarà tallat definitivament a les 13h fins que acabe la carrera, aproximadament 16:30h. - Està previst que el pelotó arribe a Cocentaina per a fer la primera volta a les 14h i que es faça meta a les 15h o 15:30h. - Recomanem a la gent que puje a peu a la Cantera i que seguisquen les instruccions de la Policia Local i la Guàrdia Civil, així com de l’entitat que col·labora en l’organització de la volta, per la seua seguretat i la dels ciclistes participants.