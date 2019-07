The examples populate this alert with dummy content

TEXTIL Tangente de 90, premio Start Up de la Cátedra AITEX-UPV La propuesta premiada con 12.000 euros es la de Gemma Figuerola- Se basa en moda y complementos con materiales naturales orgánicos lunes, 22 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La empresa Tangente de 90, de moda sostenible, se alza con el primer premio Start Up textil de la Cátedra AITEX-UPV dotado en global con 12.000 euros. La propuesta premiada es la de Gemma Figuerola y se basa en moda y complementos con materiales naturales orgánicos. Tangente de 90 tiene por objetivo dinamizar la industria de la moda sostenible, potenciar el sector textil valenciano y favorecer la sinergia entre empresas sostenibles. La dotación del premio, por parte de la Cátedra, es de 3.000€ iniciales para materializar la idea de negocio. AITEX concederá hasta 9.000€ repartidos en 12 cuotas de 750€ mensuales, para seguir apoyando la iniciativa durante el primer año y matrícula del curso online de Tecnología Textil. En esta primera edición han participado 6 iniciativas emprendedoras. El jurado que ha valorado los trabajos lo integran el presidente de AITEX, el Vicerrector de Empleo y Emprendimiento de la UPV, el director general del CEEI Valencia-Alcoy, el presidente de ATEVAL, el Responsable del Departamento Institucional de AITEX y el director de la Cátedra AITEX-UPV. Los criterios de selección han sido el carácter innovador, diferenciación y originalidad, su viabilidad técnica, económica y comercial.