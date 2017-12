The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Tarde de 'nadaletes' y dolçaina i tabal El evento, en su 22 edición, corre a cargo del Grup de Danses Sant Jordi y los grupos de dolçainers i tabaleters de la ciudad martes, 26 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La tarde del sábado 23, el centro de Alcoy se llenó de la tradicional música navideña. El Grup de Danses Sant Jordi, en la 22 edición de este evento, recorrió las calles más veteranas de la ciudad en compañía de la Degollà, Barxell, Rebuig y Cordeta. Los villancicos del Nadal alcoià sonaron a ritmo de dolçaina i tabalet en los días de intenso ambiente.