TRAGALUZ Teatram alça el teló Alcoy estrena el primer Festival de Teatre Amateur amb la participación de sis companyies locals - Cantores ofereix un concert a benefici d'Asfial viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (04/10/2019) Alcoy està a les portes d’estrenar la primera edició del Festival de Teatre Amateur. Una iniciativa de la Comissió d’Arts Escèniques del Consell de Cultura que es desenvoluparà des d'aquest cap de setmana fins a principis de desembre. Sis companyies alcoianes seran les protagonistes: Teatre Circ, Bolos Teatre, Tesalín, La Sardina Grup Teatre, Grup Escènic del GARA i Teatro Clásico El Trabajo. Adolfo Mataix i Lídia Vila, president i secretària de la comissió, junt a Raül Llopis han estat en Tragaluz per presentar aquest certamen teatral. El regidor de Cultura també ha exposat com esta anant el procés de preinscripció per a l'Escola Municipal de Teatre i hem dedicat uns compassos a la música i a l’audició que demà, el Grupo Cantores de Alcoy oferirà a l’Agora per donar visibilitat a l’enfermetat de la fibromiàlgia i recolzar a Asfial. Paco Agulló ha entrevistat a Alfonso Hernández Cañada i Alfonso Marco, president i director del Grup Cantores de Alcoy i a Rita Ortiz i Amparo Cebriá, presidenta i secretaria d'Asfial.