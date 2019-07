The examples populate this alert with dummy content

CULTURA I SOSTENIBILITAT Teatre amb compromís mediambiental L'espectacle Fem i desfem recorrerà la comarca amb La Dependent mà de la Mancomunitat del Xarpolar martes, 23 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (23/07/2019) La difusió de la cultura no està renyida amb el compromís mediambiental. Amb aquesta filosofia neix l'espectacle Fem i desfem que amb La Dependent recorrerà la comarca de la mà de la Mancomunitat del Xarpolar. Amb la idea promoure l'ecologia de les tres R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar), l'espectacle ha començat a recórrer les 27 poblacions de la Mancomunitat del Xarpolar, que presideix Francisco Fenollar.

El productor executiu de La Dependent, Joanfra Rozalén, destaca el caràcter desenfadat, però amb missatge de l'obra, que està copatrocinada per FCC.

El text, que interpreten els actors Conxi Doménech i Rubén Mira, és original de Jordi Peidro. L'obra la dirigeix Pepa Miralles i Pep Sellés està al càrrec de la imatge gràfica i titelles.

Les representacions finalitzen el 27 de setembre a Alfafara.