The examples populate this alert with dummy content

REPRESENTACIÓN Teatre Circ pone en escena 'Miradas delicadas' Será esta tarde a las 20 horas en el Centre Cultural El Teular bajo la dirección de Enric M. Piera sobre textos de Alfredo Sanzol viernes, 14 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (14/06/2019) La compañía Teatre Circ pondrá sobre el escenario la obra 'Miradas delicadas' bajo la dirección de Enric M. Piera a partir de textos de Alfredo Sanzol. Será esta tarde a las 20 horas en el Centro Cultural Mario Silvestre. Enric M. Piera ha hablado con Radio Alcoy y ha explicado que la obra sería como un repaso a un albúm de fotografías y cuenta con la participación de quince actores. Viene de representarse en Alfafara y lo hará en Agres el 6 de julio.