CULTURA Teatre Circ tiene una cita con Chéjov Los actores Ricard Sanz y Conchi Doménech han estado en Radio Alcoy para explicar detalles sobre la propuesta teatral de la compañía para el próximo sábado 5 y domingo 6 en el Teatre Principal como inicio del ciclo Teatram martes, 01 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (01/10/2019) Teatre Circ ya tiene preparada su propuesta teatral bajo el nombre Una cita con Anton Chéjov. Se trata de dos obras 'Afterplay' y 'El oso'. La primera de las propuestas está protagonizada por Enric M. Piera, Angels Vicedo y Jordi Montllor como músico. La segunda tiene en el reparto a Jordi Solbes, Gemma Tormo, Andrea Berenguer, Ricard Sanz y Conchi Doménech. Estos dos últimos han estado en Radio Alcoy para explicar detalles de esta cita cultural. Con dirección de Adolfo Mataix, alma mater de la compañía, la ficha técnica la completan Mari Carmen Mullor, Toni Soler, Juan Tormo o el vestuario de Paqui Denia y Lola de la Rubia, con escenografía de El Taller de Piñero. Será el sábado 5 a las 20 horas y el domingo 6 a las 19 horas en el Teatre Principal.