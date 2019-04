The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Teatre i música entren a escena en el Calderón El suplement Tragaluz s'endinsa en la funció de "Les 7 diferències" i escolta el programa del concert de l'Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana viernes, 12 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Teatre i música escriuen l’edició de Tragaluz d’aquest divendres 12 d’abril. El Teatre Calderón serà testimoni aquest cap de semana de dos propostes lligades a un espectacle infantil i a un concert de cambra. La companyia El Pont Flotant entra a escena, aquesta vesprada, per interpretar “Les 7 diferències” en el marc de la III Mostra de Teatre Escolar. Alfonso Jordá i Miguel Ferrándiz, de l’Associació Amics de la Música d'Alcoi, ens presenten el concert que l’Orquestra de Cambra de la Comunitat Valenciana serà demà en la major sala cultural de l'Alcoià. Els últims minuts de Tragaluz són per a repasar l'agenda cultural programada aquest cap de setmana a l'Alcoià i El Comtat.