FESTIVITAT Teatre, música, llibres en valencià, correfocs, premis i solidaritat, en els actes del 9 d'Octubre El programa comença dissabte 5 amb la inauguració de la Fira del llibre en valencià i productes artesanals en La Glorieta i acabarà diumenge 13 amb l'actuació d'Andreu Valor i Joan Isaac al Teatre Calderón viernes, 04 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/10/2019) Comença aquest dissabte 5 la commemoració de la festivitat dell 9 d'Octubre que s'estendrà fins al final de la setmana que ve. A les 13 hores del dissabte 5 s'inaugura a la Glorieta la Fira del llibre en valencià i de productes artesanals que estarà oberta fins dimecres 9. Aquest dia central està previst el lliurament dels Premis 9 d'Octubre a l'escriptor Jordi Raül Verdú a títol individual i el Club d'Amics de la Unesco en col·lectius, a partir de les 12 hores, al Teatre Calderón. L'acte el presenta l'actriu Neus Agulló i el manifest serà obra del periodista Javier Llopis. A més actuarà La vespra començarà a l'Àgora una mostra d'associacions solidàries que mostraran les seues activitats dimarts 8 i dimecres 9. El regidor de Democràcia Participativa, Teresa Sanjuan, ha remarcat la importància de la cultura valenciana, en una roda de premsa de presentació on ha estat acompanyada pel regidor de Cultura, Raül Llopis i per la tècnic Elena Roig. El divendres 11 i el diumenge 13 al Teatre Calderón acollirà dos actes relacionats amb aquesta festivitat com són l'obra de teatre Separeu-vos junts de La Dependent i l'actuació dels cantautors Andreu Valor i Joan Isaac. Dissabte 5 també hi haurà Correfocs amb els Dimonis Rafolins o l'actuació de Nanets Band Rock, diumenge actuació del Grup de Danses Sant Jordi i del grup de teatre infantil Anbelú, dilluns contacontes o dimarts presentació del llibre Temps i Climes del País Valencià d'Enrique Moltó i Jordi Olcina, entre altres actes.