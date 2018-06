Teatro para denunciar un encarcelamiento injusto

escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (21/06/2018)

Hay muchas maneras de hacer teatro. El caso con el que nos hemos encontrado esta semana, el de Vicente Arlandis, transciende cualquier papel guionizado para llevarnos a la más dura realidad de una manera elegante y tierna: una versión, de una historia, que denuncia un arresto y encarcelamiento injustos. Basado en hechos reales

(Se abre el telón, y la memoria)

Una década ha pasado desde que Vicente Arlandis salió de prisión, donde permaneció trece años tras ser acusado de la muerte de una vecina octogenaria en Ibi. Ahora, veintitrés años más tarde, su hijo, el artista (también) Vicente Arlandis, cierra la gira de estreno en el municipio de Sumario 3/94, una pieza escénica sobre la historia de su padre, con una particularidad: el propio ex presidiario es el protagonista de su historia, que construye una nueva versión de los hechos que defiende su inocencia ante una justicia poco clara: "A nosotros, ese tren de la justicia legal se nos ha pasado: ya no podemos demostrar que mi padre es inocente, sería muy difícil, aunque no imposible (...) Yo pensaba que teníamos todavía que decir algo, y ha sido un reto contar la historia desde la escena".

"Colocar a mis padres en un lugar 'cómodo' en la obra no ha sido fácil"

Además de Vicente padre (e hijo), hay una tercera protagonista en la escena en esta historia: es su esposa, Dolores Recuerda, quien, a pesar de no saber leer, se enfrenta en cada función al reto de interpretar, durante veinticinco minutos, cada detalle del texto de la sentencia, en el que se basa la obra. "Mi hijo me dijo, 'mamá, vamos a hacer esto', y yo primero no quería, pero luego pensé, 'lo voy a hacer por mi hijo y por mi marido' (...) A mi marido lo veo muy nervioso cuando hay que representar la obra; son trece años los que ha estado allí metido, yo lo comprendo".

Sumario 3/94 llega este viernes, a las ocho de la tarde, al Teatro Río de Ibi, tras la presentación este miércoles de la novela que acompaña la historia de Vicente Arlandis. Antes, sus protagonistas estarán esta tarde en Tragaluz para llevar a cabo su mejor defensa ante esta obra tan importante en sus vidas.