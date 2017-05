The examples populate this alert with dummy content

AGENDA Teatro y literatura por doquier La semana que arranca tiene como dos grandes protagonistas, de un lado, a la Mostra de Teatre d'Alcoi, y en Muro, la Festa del Llibre, además de la Feria Andaluza viernes, 26 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (25/05/2017) Nos encontramos a punto de comenzar una semana cultural por excelencia. Al amplio programa de la Mostra de Teatre d'Alcoi y la Festa del Llibre de Muro, se suman las siguientes actividades. ¡Toma nota! Viernes, 26 de mayo Continúan las actividades previas de la Trobada d’escoles de L’Alcoià i El Comtat, con una cena, esta misma noche. Además, a las 20 horas, hay una nueva cita con el Festival de Guitarra, en el Círculo Industrial. A la misma hora, electrónica experimental con Ton-Dose y dj set a cargo de Nandroid en l'Ateneu Cultural El Panical. A las 20.15, la primera conferencia de la Festa del Llibre con Manuel Cerdà, en la Biblioteca Municipal Francesc de Paula Montblanch. Sábado, 27 de mayo El sábado arranca con un taller de música moderna, guitarra eléctrica, rap, batería y canto moderno. Es a las 10.30 horas, en el Centre Cervantes Jove. Podemos aprovechar el resto de la jornada para acercarnos a la Zona Norte, donde Alcoy se vuelca en su Feria Andaluza. Domingo, 28 de mayo La ruta de excursiones por Alcoy continúa. La propuesta nos acerca al yacimiento íbero de la Serreta, a las 8.30 horas desde el recinto ferial, Viaducto. Además, hay una ruta etnobotánica con Dani Miquel. ¿Qué más? Descansar, que para eso es domingo.