FESTIVIDAD Teatro y solidaridad en los actos en honor al patrón San Mauro El presidente y vicepresidente de la Asociación de San Mauro, José Domingo Sempere y Juanjo Casasempere, han estado en Radio Alcoy para explicar las actividades preparadas viernes, 15 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (15/11/2019) La Asociación de San Mauro ha preparado una serie de actos para celebrar el patronazgo de San Mauro Mártir. La representación teatral del sainete Festa o filà! será el primero de ellos este sábado 16 a las 18 y 20,30 horas en el Teatre Salesians. Del 25 de noviembre al 3 de diciembre serán el resto, en el que se unirá la solidaridad con donaciones de sangre, información sobre donaciones de órganos, visita de colegios, el Triduo y la conmemoración el 1 de diciembre del 399 aniversario de este patronazgo, con el nombramiento del Gremio de Labradores como Asociado de Honor. El presidente de esta entidad que cumple 99 años en 2019, José Domingo Sempere, y el vicepresidente, Juanjo Casasempere, han estado en Radio Alcoy explicando todos los detalles.