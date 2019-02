The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Teatro y swing en el suplemento cultural de Radio Alcoy Tragaluz se abre para hablar de los espacios escénicos de la ciudad, que acogen propuestas teatrales, musicales y plásticas, y viaja hasta Mozambique, para conocer a uno de los inventores del afro-swing, que estará en el Winter Black Swing Festival este fin de semana viernes, 01 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (01/02/2019) El suplemento cultural de este viernes llega con mucho swing. En nuestro interés de componer un programa ameno, con la agenda de fin de semana, nos centramos en esta ocasión en dos aspectos: en primer lugar, echamos una vista de águila al panorama cultural de la ciudad de la mano del director del Centre Cultural, Miquel Santamaria, y el concejal de Cultura, Raül Llopis. Hablamos de la reactivación de la Escuela Municipal de Teatro para los más pequeños, de la nueva oferta del ciclo expositivo y del IVAM Cada Alcoi, y del programa del Teatre Calderón. Actividades para aburrir en este trimestre que arranca con más fuerza que nunca en un momento de cambios. Y para novedades, las que presenta la segunda sección de este Tragaluz: el Winter Black Swing Festival y el gran elenco de artistas que trae como profesores, entre ellos, el mozambiqueño Carlos Machava. Con él aportamos un soplo de aire muy fresco, en 'portuñol', para conocer sus raíces, los orígenes de su enseñanza y aprendemos de sus influencias. Dentro programa.