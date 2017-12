The examples populate this alert with dummy content

ILUMINACIÓN Tecnología a medida para el puente de San Jorge El Ayuntamiento prepara unas placas de metacrilato con tecnología led, hechas a medida, que unirán los bolardos del puente. martes, 19 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp La brigada eléctrica del Ayuntamiento ha hecho pruebas esta mañana en la Llotja de la retro iluminación de las placas de metacrilato con tecnología led que unirán los bolardos del puente de San Jorge. La colocación de bolardos en el puente de San Jorge continuará este fin de semana en la otra acera de puente. Una vez colocados los bolardos en el puente, se encargarán las placas, puesto que estas se tienen que fabricar a medida.