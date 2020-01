The examples populate this alert with dummy content

MOTIVACIÓN TEDxAlcoi: cuando hablar es un arte David Pla y Pedro Mondéjar, como organizadores, y Nuria Doménech, como participante en la última edición, han estado en Radio Alcoy haciendo un balance de las distintas charlas a la que se pudo asistir en los cines Axion viernes, 03 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (03/01/2020) TEDxAlcoi ha querido estar en Radio Alcoy para hablar su último evento que han organizado en los cines Axion. David Pla y Pedro Mondéjar, desde la organización, como licenciatario y voluntario, y Nuria Doménech como una de las ponentes, han explicado detalles sobre esta edición y una pequeña historia de estos encuentros y de esta iniciativa que nació en Estados Unidos.