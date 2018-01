The examples populate this alert with dummy content

MOSTRA TEATRE Teló Teatre congrega a los mejores autores amateurs en Cocentaina La Mostra de Teatre Amateur Vila de Cocentaina presenta un variado programa en su edición número 19 que arranca este sábado con 'Central Parc West', versionada por el grupo de Alcoy Teatre Circ martes, 30 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Teló Teatre regresa, como cada año, para presentar la Mostra que congrega a varios grupos amateurs muy prometedores en la escena actual más próxima. La vila de Cocentaina acoge este año un variado programa que arranca este sábado, 3 de febrero, con la obra Central Parc West, de Woody Allen, versionada por el grupo de Alcoy Teatre Circ. La cita es a las 20 horas en el Centre Cultural El Teular. Como es habitual, cada fin de semana del mes de febrero habrá una propuesta. La siguiente es el domingo 11: la cita imperdible con el teatro para niños, de la mano de los alicantinos Clowndestino Teatro, con la obra ¿Miedo yo? La entrada es libre y el espectáculo arranca a las 12 del mediodía. El sábado 17 de febrero, a las ocho, el Centre Cultural El Teular acogerá Madre Coraje y sus hijos, de Bertolt Brecht, interpretado por el grupo Font Viva de Ibi. Teló Teatre será el encargado de cerrar esta Mostra el sábado 24 de febrero, a las 20 horas, como anfitrión del evento. Lo hará con una versión de Alicia en el París de las maravillas, en este caso, de Miguel Sierra, adaptada y dirigida por Paco Insa. La venta de entradas estará disponible a partir del 1 de febrer en la taquilla del Centre Cultural El Teular, de jueves a viernes en horario de 18 a 22 horas. El precio oscila entre los 8 euros en el caso específico de los socios, 10 euros las generales -anfiteatro al precio de 7- y abonos de 24 euros, que tendrán que pagarse la primera semana de la Mostra. La presidenta de Teló Teatre, Maruja Sanz, se muestra agradecida por la programación de este año, seleccionada entre las más de 30 obras presentadas desde diversos puntos de la Comunitat, que ha sido posible gracias a la labor de Insa. Los agradecimientos los extiende al Ayuntamiento de Cocentaina, a la sede universitaria de Cocentaina de la Universidad de Alicante, la Federación Valenciana de Teatre Amateur, entre otros.