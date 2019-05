The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Templarios y Piratas conducen las tropas de la cruz La Entrada Cristiana abre este sábado los desfiles de las fiestas patronales de Muro sábado, 11 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El bando cristiano ha iniciado, este sábado 11 de mayo, su despliegue por las calles de Muro con la filà Templarios. Este año ostenta la capitanía a cargo de Raquel Vilaplana Pérez. La Entrada Cristiana ha rememorado, una vez más, la resistencia y lucha de las tropas de la cruz con imaginativos boatos, acompasados ballets y llamativas escuadras especiales argumentadas para la ocasión. Tras la capitanía de los Templarios ha llegado el turno de Arquers, Contrabando, Mare de Deu, Maseros y Piratas. Sobre esta última filà recaía este año la responsabilidad de cerrar el desfile. Laura Mengual, Abanderada 2019, ha encabezado el desfile, que ha destacado por su espectacularidad y que finalizaba con el Passeig del Moro.