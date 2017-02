The examples populate this alert with dummy content

GASTRONOMÍA "Tenemos documentadas más de 300 tapas" El restaurante La Gruta acoge sus segundas jornadas gastronómicas, que dedica a los platos más emblemáticos de Alcoy y su historia miércoles, 08 de febrero de 2017 El restaurante La Gruta acoge sus segundas jornadas gastronómicas. Entre el 31 de enero y el 26 de febrero el restaurante del Círculo Industrial ofrece las tapas y platos de los bares más emblemáticos de Alcoy y su historia. Pepe Alcaraz y Carmina Torregrosa, gerentes de La Gruta, han buceado en la memoria de los platos y aperitivos para elaborar los menús. "Tenemos documentadas más de 300 tapas diferentes".