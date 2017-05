The examples populate this alert with dummy content

CD ALCOYANO “Tenemos que hacer todavía más grande El Collao” Juan Serrano, presidente del CD Alcoyano, ha solicitado el apoyo de la afición en los últimos partidos de liga y en play off – Los de Seligrat reciben el domingo al Atlético Levante, el partido lo podrán seguir desde las 18.45h en el 1485OM o en esta web viernes, 05 de mayo de 2017 escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (05/05/2017) El Club Deportivo Alcoyano recibe el domingo 6 de mayo a las 19 horas en El Collao al Atlético Levante, equipo que se encuentra en la parte baja de la tabla y que vendrá a Alcoy con la intención de salvar la categoría. Por su parte, el Deportivo buscará ganar, y sobre todo después de dos partidos en casa sin ganar y siendo el último que jugarán en El Collao en la liga regular ya que jugarán algunos partidos de play off aquí. Para el encuentro frente el Atlético Levante son bajas seguras Mario Arques que sigue en la enfermería, Mario Fuentes según el míster también es baja ya que no está completamente recuperado y Fran Miranda tampoco estará por sanción. Además, de cara al play off y a un punto de asegurar la segunda plaza, hay tres jugadores de la plantilla que están con cuatro cartulinas amarillas, y que de ver la quinta en el último partido de liga que será ante el Atlético Baleares a domicilio el domingo 14 de mayo a las 18 horas en horario unificado por la Federación, se perderían la promoción. Los jugadores apercibidos son Manuel Gato, José María López Silva y Tomás Ruso, este último junto al presidente del Alcoyano, Juan Serrano, y al míster, Toni Seligrat, ha comparecido en rueda de prensa previa. El partido ante el Atlético Levante es el domingo 7 de mayo a las 19 horas en El Collao y lo podrán seguir en directo en Radio Alcoy, en el 1485OM o en esta misma página web. El club ha repetido esta semana la promoción para los socios de dos entradas para el partido por cinco euros, y la respuesta ha sido algo mejor que la semana pasada aún así el presidente del Alcoyano, Juan Serrano, asegura que “echo en falta más afición en El Collao”. Aunque los aficionados que suben a ver a su equipo animan, Serrano explica que “tenemos que hacer todavía más grande El Collao, el play off va a pasar por lo que suceda aquí”. Además, tiene claro que “para subir a Segunda A necesitamos el plus de la afición”. Seligrat coincide con esa última aclaración de Serrano. “No hay suficiente con los que han venido hasta ahora para afrontar el play off”, ha señalado el técnico valenciano, aunque también ha destacado que no tienen ninguna queja hacia los aficionados que suben a El Collao. Respecto a la promoción para los abonados de dos entradas para el partido por cinco euros, las localidades pueden adquirirse en las oficinas del club también el sábado 6 de mayo hasta las 13 horas, y además, los primeros 200 aficionados se llevarán una bufanda de regalo. Por parte del Atlético Levante, el club ha puesto autobuses gratuitos para aquellos aficionados que se desplacen hasta Alcoy y también les paga el importe de la entrada. El del domingo tienen claro, tanto cuerpo técnico, como jugadores que será un partido complicado. Seligrat ha explicado que “el Atlético Levante ha conseguido, en la segunda vuelta, empatar frente el Barça B y el Valencia Mestalla y además hasta hace poco era el equipo menos goleado del grupo”, datos que contrastan con la posición que ocupan en la tabla, la 16, muy cerca del descenso del que tratarán de escapar salvando algún punto en El Collao. Tomás Ruso ha asegurado que no van a relajarse aunque lleven muchas jornadas acomodados en la zona alta de la tabla. “Hay muchos jugadores en esta plantilla que ya saben lo qué es un play off y que para superarlo no te puedes relajar”. Después de dos partidos sin ganar en El Collao, los jugadores quieren brindarle una victoria a su afición. “Queremos acabar el año en El Collao con una victoria y llegar con las máximas garantías y buenas sensaciones al play off”, ha indicado Ruso en rueda de prensa.